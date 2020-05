Europese Commissie ontvouwt vandaag herstelplan voor komende jaren

woensdag 27 mei 2020 , 3:30

BRUSSEL (ANP) - Voorzitter Ursula von der Leyen onthult woensdag hoe en met welke bedragen de Europese Commissie de komende jaren het economische herstel van de coronacrisis wil aanpakken. De Duitse presenteert haar herstelplan, dat is gekoppeld aan de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027, om 13.30 uur in het Europees Parlement. Daarna volgt een debat.

Het staat vast dat vooral in 2021 en 2022 er honderden miljarden extra in de Europese economie moeten worden gepompt, en dat een aanzienlijk deel moet worden geïnvesteerd in verduurzaming van de EU. Alle 27 EU-landen moeten instemmen met de plannen, maar er is onenigheid over met hoeveel geld de zwaarst getroffen landen geholpen moeten worden, en hoe, met goedkope leningen of giften. Zo is Nederland tegen louter giften maar Frankrijk en Duitsland zijn dat niet. De commissie komt volgens ingewijden met een mix. Ze zal voorstellen daarvoor geld te gaan lenen op de kapitaalmarkt, met garanties van de lidstaten.

De commissie wil daarnaast haar inkomsten verhogen, onder meer met een CO2-heffing voor landen buiten de EU die het bij de productie van hun spullen niet zo nauw nemen met emissienormen. De meerjarenbegroting zou ze over de 1000 miljard euro willen tillen; het huidige zevenjarenbudget is circa 960 miljard.

De EU-leiders komen in juni mogelijk fysiek bijeen om tot een akkoord te komen.

Terug naar boven