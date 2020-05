Oostenrijk verzacht standpunt over coronasteun EU

dinsdag 26 mei 2020 , 9:09

WENEN (ANP/BLOOMBERG) - Oostenrijk lijkt iets te bewegen in zijn verzet tegen coronasteun aan zwaargetroffen EU-landen. Een deel van het geld uit een noodfonds kan volgens minister van Financiën Gernot Blümel best een gift zijn, zei hij in een interview met de Oostenrijkse omroep ORF.

Die giften ziet Blümel als onderdeel van een compromis. "We willen niet dat de steun alleen maar schenkingen zijn en dat we op die manier gezamenlijke schulden aangaan", benadrukte hij wel toen hem gevraagd wordt of zo'n compromis kan betekenen dat het merendeel van de noodhulp uit giften bestaat.

Oostenrijk is, net als Nederland, Zweden en Denemarken, lid van de zogeheten zuinige vier. Die landen hebben zich de afgelopen tijd fel verzet tegen de eurobonds, waarbij Europese landen gezamenlijk geld lenen op de kapitaalmarkt. Voor landen die al veel schulden hebben en dus relatief veel rente betalen zoals Italië pakt dat gunstig uit. Voor landen die nu een relatief lage rente betalen, juist niet.

De zuinige vier kwamen onlangs met een eigen plan voor een coronasteunfonds. Dat deden ze als reactie op het Frans-Duitse plan waarbij de Europese Commissie geld voor het steunfonds zou lenen.

