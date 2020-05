Baas EBA pleit voor Europese steun voor banken

maandag 25 mei 2020 , 22:11

PARIJS (ANP) - Europese landen moeten hun krachten bundelen om hun banken te beschermen tegen de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Dat heeft voorzitter José Manuel Campa van de Europese Bankautoriteit (EBA) gezegd. "Banken zijn veerkrachtiger en sterker dan tijdens de laatste crisis. Maar we weten niet hoe de crisis zich dit keer zal ontwikkelen. Het is beter om tijdig in te grijpen."

In een interview met persbureau Reuters oppert de topman van de toezichthouder om banken gebruik te laten maken van het Europese herstelfonds van 500 miljard euro, zoals onlangs is voorgesteld door Frankrijk en Duitsland. "Het zou logisch zijn om een ​​Europese aanpak te hebben om banken te ondersteunen", zei Campa. "Hier zou het EU-herstelfonds een rol kunnen spelen."

Volgens de EBA hebben de banken in Europa te maken met een grote hoeveelheid leningen die mogelijk nooit meer terugbetaald worden, doordat veel bedrijven en ook particulieren door de coronacrisis in de problemen komen. "Ik verwacht de komende twee tot drie kwartalen een golf van slechte leningen. Hoeveel precies is moeilijk te zeggen", aldus Campa.

Recent kwamen al veel grote banken met hun kwartaalcijfers. Daarbij werden door de financiële concerns miljarden euro's in de stroppenpot gestopt om precies dit probleem. Het Nederlandse ING zag zijn kwartaalwinst hierdoor flink teruglopen. ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal als gevolg van de coronacrisis zelfs honderden miljoenen euro's verlies geleden. Toch stond ABN AMRO er naar eigen zeggen in de kern nog goed voor. In Zuid-Europese landen als Italië en Spanje lijken banken over het algemeen kwetsbaarder.

