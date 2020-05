Voorzitter: zitting EU-parlement zo snel mogelijk in Straatsburg

maandag 25 mei 2020 , 16:35

BRUSSEL (ANP) - De plenaire zittingen van het Europees Parlement vinden zodra dat kan weer plaats in het Franse Straatsburg in plaats van in Brussel. "Ik verzeker onze vrienden in Straatsburg dat wij zo snel mogelijk komen. Wij zullen de regels respecteren", aldus parlementsvoorzitter David Sassoli. Om het risico op verspreiding van het coronavirus tegen te gaan werden de plenaire sessies begin maart naar Brussel verplaatst en ingekort.

De peperdure en milieubelastende maandelijkse verhuizing van Brussel, waar de dagelijkse gang van zaken wordt afgehandeld, naar Straatsburg zijn al jarenlang onderwerp van felle kritiek en discussies. De overgrote meerderheid in het EU-parlement zelf wil dat Brussel permanent de hoofdzetel wordt. Volgens Sassoli was het parlement door Covid-19 gedwongen deze noodmaatregel te treffen en zal de situatie volgende maand met de Franse autoriteiten worden geëvalueerd. "Nog dit jaar die twaalf keer halen, gaat denk ik niet lukken", erkende hij in gesprek met een aantal Europese media waaronder het ANP. In het EU-verdrag staat dat er jaarlijks twaalf zittingen in Straatsburg moeten worden gehouden. Die duren alle doorgaans vier dagen.

