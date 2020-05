Berlijn akkoord over steunpakket Lufthansa

maandag 25 mei 2020 , 14:07

BERLIJN (ANP) - Het management van Lufthansa en de regering in Berlijn lijken het eens te zijn geworden over een pakket maatregelen om de Duitse luchtvaartreus door de crisis te loodsen. Persbureau DPA meldt op basis van ingewijden dat er na weken van onderhandelingen een akkoord is bereikt over een miljardensteun. Een stuurgroep van de Duitse overheid en Brussel zouden nog wel hun fiat moeten geven, zo klinkt het. Ook binnen Lufthansa moet het steunpakket nog door bepaalde organen worden goedgekeurd.

Volgens de berichten neemt Berlijn een belang van 20 procent in de luchtvaartonderneming. Daarmee heeft de Duitse overheid niet het vermogen om beslissingen voor Lufthansa te kunnen blokkeren. Eerder gingen berichten rond dat Berlijn voor 9 miljard euro aan staatssteun zou garanderen.

De Duitse regering en Lufthansa steggelen al weken over de noodsteun voor de geplaagde onderneming. Door de crisis houdt Lufthansa een groot deel van zijn vloot noodgedwongen aan de grond, met uitzondering van de vrachtvluchten. Ondertussen lopen de vaste kosten door en dreigt het geld van de onderneming op te raken.

Bij de Lufthansa Group werken in totaal zo'n 138.000 mensen. De banen van tienduizenden werknemers staan op de tocht.

De Duitse regering had eerder als crisismaatregel besloten om, indien nodig, een belang te nemen in belangrijke bedrijven. In de stuurgroep die daarover gaat, zitten vertegenwoordigers van ministeries zoals het ministerie van Financiën.

Bondskanselier Angela Merkel zei vorige week nog dat snel een besluit te verwachten is. De regering zou intensieve gesprekken voeren met het bedrijf en de Europese Commissie. In het reddingsplan moet rekening worden gehouden met strikte EU-vereisten en de Europese Commissie moet ermee instemmen. Deelname kan ook slechts tijdelijk zijn. De Duitse staat moet daarom ook een 'exitstrategie' ontwikkelen.

Volgens het Duitse zakenblad Handelsblatt eist Brussel dat Lufthansa bepaalde start- en landingsrechten op de luchthavens van München en Frankfurt opgeeft als voorwaarde voor de steun. Merkel zou dat niet zien zitten en voorziet een zware strijd.

Terug naar boven