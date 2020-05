Hofvijver mei 2020: Clash tussen het Duits en Europees Hof

maandag 25 mei 2020 , 13:00

DEN HAAG (PDC) - Wie beslist over de bevoegdheden van Europese Unie? De nationale lidstaten of de Europese instellingen? Het Europese Hof van Justitie gaat in tegen het Duitse Bundesverfassungsgericht. De Mei-editie van de Hofvijver van het Montesquieu Instituut beschouwt en analyseert in een serie artikelen deze bijzondere uitspraak, met mogelijk grote gevolgen voor de Europese Unie.

In deze editie van de Hofvijver is ook aandacht voor de politieke situatie in Spanje. De linkse regering van premier Sanchez komt steeds meer onder druk te staan, de kritiek op zijn coronabeleid groeit. Spanje-correspondent Robbert Bosschart geeft duiding.

Verder bevat de Hofvijver een analyse over het wisselende voorzitterschap van de Raad. "Al met al laat het voorzitterschap van Kroatië nog maar eens zien dat het tijd is om het instituut van het wisselend voorzitterschap te heroverwegen: voorzitterschappen zouden moeten stoppen met onbestemde, grote prioriteiten en zich moeten voegen naar de Europese Commissie en de Europese Raad. "

Dat, en meer onderwerpen over politiek van Den Haag tot Brussel, in de nieuwste Hofvijver.

Terug naar boven