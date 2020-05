Groeperingen uit de VS mengen zich in Europese aangelegenheden

maandag 25 mei 2020 , 11:33

DEN HAAG (PDC) - Amerikaanse extreemrechtse groeperingen testen hun online desinformatie tactieken op Europese verkiezingen in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Deze groeperingen mengen zich al drie jaar lang in online debatten over grote Europese verkiezingen. Dit doen zij door het plaatsen van aangepaste foto's en het aanmaken van websites die doen alsof ze nieuwswebsites zijn om zo desinformatie te verspreiden omtrent issues als immigratie en klimaatverandering.

Zo deden de Amerikaanse groeperingen mee aan twittercampagnes aangaande de Brexit en het aanstellen van Boris Johnson. Hiermee werden de hashtags #GetBrexitDone en #TakeBackControl trending in de Verenigde staten. Daarnaast mengden de Amerikanen zich ook in verkiezingen van onder andere Italië, Duitsland en Zweden. Dit terwijl de Amerikanen grotendeels onverschillig zijn over wat er gebeurd in de Europese Unie.

Facebook, Google en Twitter hebben maatregelen genomen tegen de grootste verspreiders van nepnieuws, door hun te verbieden van het desbetreffende platform. Maar vooralsnog blijkt het effect wat de Amerikaanse groeperingen hebben bereikt niet heel groot. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de Amerikanen niet veel weten over de manier van doen in de Europese Unie. Daarnaast maakt het de Amerikanen niet veel uit wat voor een effect zij hebben aangezien zij Europa als testgebied gebruiken voor hun eigen presidentsverkiezingen.

Bron: POLITICO

Terug naar boven