De Boer: Nederland moet warmer hart hebben voor zuidelijke landen

vrijdag 22 mei 2020 , 15:48

© Camilla van Kooten

HILVERSUM (ANP) - Nederland moet een warmer hart hebben voor de zuidelijke landen in Europa. Dat heeft VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer gezegd in radioprogramma Spraakmakers.

Volgens de werkgeversvoorman schaadt het kabinet de internationale handelspositie van Nederland met de huidige, zuinige houding omtrent het Europese herstelfonds dat Frankrijk en Duitsland voorstellen. Ook gaat het De Boer om het belang van de Europese Unie voor bijvoorbeeld de vrede op het continent.

Hij vindt dat Nederland zich "royaler, vanuit een warm hart en ridderlijk" moet opstellen, mede vanwege de waarde die Europa voor ons heeft. "Je moet zeggen: we moeten het hebben over de voorwaarden. Dat klinkt anders." De Boer vergeleek de situatie in het radioprogramma met wanneer je een drenkeling in het water ziet. "Dan roep je ook niet: 'waarom heb je geen zwemles genomen?'"

Frankrijk en Duitsland kwamen eerder deze week met een steunplan van 500 miljard euro om de zwaarst getroffen Europese lidstaten met giften door de coronacrisis heen te helpen. Nederland nam "goede nota" van het plan maar gaf geen officiële reactie en wacht op een voorstel hierover van de Europese Commissie. Het is bekend dat Den Haag tegen giften is.

Terug naar boven