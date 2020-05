'Crisisscenario's raken snel verouderd in coronacrisis'

vrijdag 22 mei 2020 , 14:23

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De economische en financiële omstandigheden veranderen tijdens de coronacrisis zodanig snel dat scenario's om beleid op te baseren snel verouderd raken. Daarover hebben de beleidsmakers bij de Europese Centrale Bank (ECB) hun zorgen geuit.

Het punt komt naar voren in de notulen van de beleidsvergadering van de ECB eind april. Tijdens het topoverleg waren de beleidsmakers het erover eens dat een scenario met slechts milde economische gevolgen niet meer realistisch was. Ook een snel economisch herstel lijkt al uitgesloten. Maar hoe erg de klap van de coronacrisis wel wordt, was volgens de centralebankiers nog lastig te zeggen. Dit hangt van veel factoren af.

De centrale bank kondigde bij zijn rentebesluit toen extra crisissteun aan. Zo hanteert de ECB vanaf juni een lagere rente voor goedkope leningen aan banken dan eerder het geval was. Ook werden nieuwe monetaire operaties in het leven geroepen, die vanaf mei tot en met september 2021 zullen lopen. De ECB benadrukte verder "klaar te staan" om zijn noodopkoopprogramma van 750 miljard euro uit te breiden of te verlengen.

Sommige economen speculeerden eerder dat de centrale bank in april al het noodopkoopprogramma zou uitbreiden, door er ook rommelobligaties in te betrekken. Dat is schuldpapier van bedrijven die minder kredietwaardig zijn. ECB-president Christine Lagarde kreeg hier tijdens de persconferentie destijds veel vragen over, maar gaf geen eenduidig antwoord op de vraag of de uitbreidingsoptie tijdens de vergadering al was overwogen. Uit de stukken van de vergadering blijkt dat de ECB de situatie voorlopig in de gaten wil houden en hoopt bij het volgende rentebesluit in juni meer informatie beschikbaar te hebben.

Terug naar boven