Consumentenvertrouwen eurozone herstelt licht na megadaling

woensdag 20 mei 2020

BRUSSEL (ANP) - Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in mei iets verbeterd, na de forse daling in april als gevolg van de coronacrisis. Dat meldde de Europese Commissie.

De graadmeter waarmee Brussel het vertrouwen meet, ging naar een stand van min 18,8 van een bijgestelde min 22 een maand eerder. In april was nog sprake van een van de laagste metingen ooit. Ook ging het in die maand om de sterkste vertrouwensdaling ooit gemeten.

Economen waren er eigenlijk vanuit gegaan dat het consumentenvertrouwen deze maand verder zou inzakken. Zij rekenden voor mei in doorsnee op een niveau van min 23,8.

Eerder op de dag bleek dat het Nederlandse consumentenvertrouwen in mei wel verder is gedaald, nadat het sentiment hier in april al in recordtempo was verslechterd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging vooral het oordeel over de economische omstandigheden verder omlaag. Net zoals in april vinden Nederlandse consumenten het ook nu nog een erg ongunstige tijd voor grote aankopen.

