Nederland werkt met andere landen aan eigen EU-steunplan

woensdag 20 mei 2020 , 14:43

DEN HAAG (ANP) - Nederland werkt nauw samen met Oostenrijk, Zweden en Denemarken aan een eigen voorstel voor een Europees steunplan. Daarin zal het doorvoeren van hervormingen bij steun een belangrijke voorwaarde zijn, verwacht premier Mark Rutte.

Eerder deze week presenteerden de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel een steunpakket van 500 miljard euro. Rutte komt naar eigen zeggen niet met een tegenvoorstel. "Merkel en Macron hebben een relevante bijdrage aan de discussie geleverd. En andere relevante bijdrages aan de discussies zullen volgen. "

Volgende week woensdag komt de Europese Commissie naar verwachting met een plan voor een Europees herstelfonds. Rutte wilde op zijn wekelijkse persconferentie niet zeggen wanneer de vier landen met hun voorstel komen. "We zijn ermee begonnen, er is geen precieze timing."

Vooral landen in het zuiden van Europa zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Rutte en minister Wopke Hoekstra (Financiën) kregen eerder scherpe kritiek van zuidelijke landen omdat het kabinet zich veel te star zou opstellen waar het gaat om financiële steun aan hard getroffen landen.

Nederland voelt er weinig voor om vele miljarden zonder voorwaarden te geven. Die komen wel in het voorstel van Nederland en zijn drie partners. Als de zuidelijke landen van ons steun vragen "mag je tenminste ook vragen wat je gaat doen zodat je het de volgende keer zelf kunt redden."

"Ik vermoed zo maar dat als wij met voorstellen komen dat heel hard in die voorstellen zal staan dat als je aanspraak wilt maken op hulp je echt vergaande hervormingen moet doorvoeren. Zodat je de volgende keer voor je zelf kan zorgen. Anders kan ik het ook niet aan Nederland uitleggen", aldus Rutte.

Het steunplan van Merkel en Macron is niet bedoeld als lening, maar als subsidie of gift. De toegestane schuldenlast in Europa moet worden verhoogd, vinden beide leiders. Volgens Merkel gaat het om een "buitengewone eenmalige krachtsinspanning" om de zwaarst getroffen landen te steunen.

Vorige week uitte Rob Jetten, fractievoorzitter van regeringspartij D66, nog forse kritiek op het EU-beleid van het kabinet. Het kabinet zou zich in de discussies over het Europees herstelplan met de andere lidstaten te rigide opstellen.

