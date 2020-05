Brussel tikt Nederland op vingers over witwassen

woensdag 20 mei 2020 , 12:35

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie tikt Nederland en tien andere EU-lidstaten op de vingers over hun aanpak van witwaspraktijken. Brussel maant Den Haag voor "effectief toezicht" te zorgen en de Europese antiwitwaswetgeving te handhaven. Ook moet Nederland stoppen met het mogelijk maken van belastingontwijking.

Dat staat in het jaarlijkse aanbevelingenrapport van het dagelijks EU-bestuur voor Nederland. Brussel verzoekt Den Haag "stappen te nemen tegen het faciliteren van agressieve fiscale planning". Nederland moet de Europese maatregelen tegen belastingontwijking uitvoeren en zorgen dat ze doeltreffend zijn.

Brussel raadt Nederland verder in verband met de coronacrisis aan op korte termijn het tekort aan werknemers in de gezondheidszorg weg te werken en meer in te zetten op relevante elektronische hulpmiddelen voor de volksgezondheid. Er moet ook meer adequate sociale bescherming komen voor zzp'ers, een aanbeveling die de commissie al eerder heeft gedaan.

Ten slotte wil de commissie dat Nederland vooral groene en digitale overheidsprojecten versnelt en privé-investeringen stimuleert om het economisch herstel aan te jagen.

