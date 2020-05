Lidstaten stemmen in met onderzoek naar aanpak coronavirus door WHO

dinsdag 19 mei 2020 , 17:00

GENÈVE (ANP/AFP) - De lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben dinsdag ingestemd met een onafhankelijk onderzoek naar de reactie van het VN-agentschap op de coronavirusuitbraak. De kritiek van de VS op de aanpak van de gezondheidsorganisatie van de pandemie was de laatste dagen steeds verder opgevoerd.

Landen die deelnamen aan de jaarlijkse vergadering van de WHO, die voor het eerst via een videoverbinding werd gehouden, hebben bij consensus een resolutie aangenomen waarin wordt aangedrongen op een gezamenlijke reactie op de crisis.

De resolutie, ingediend door de Europese Unie, riep op tot een "onpartijdige, onafhankelijke en uitgebreide evaluatie" van de internationale reactie op de pandemie, die tot dusver meer dan 4,8 miljoen mensen heeft besmet en meer dan 318.000 mensen het leven heeft gekost.

Een belangrijk deel van het onderzoek zou zich moeten richten op "de acties van de WHO en hun tijdslijnen met betrekking tot de Covid-19-pandemie".

De voorzitter van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zei in een reactie uit te kijken naar het onderzoek. "Wij willen de aansprakelijkheid meer dan wie ook onderzoeken. We blijven doorgaan met het leiden van de wereldwijde aanpak van het coronavirus."

"Een onafhankelijk onderzoek naar hoe deze pandemie begon en zich verspreidde zal belangrijk zijn, aangezien we lessen willen trekken uit de huidige crisis om in de toekomst wereldwijd beter voorbereid te zijn", stelt de Europese Commissie in een reactie. "Door eensgezind en in solidariteit samen te werken zullen we deze pandemie overwinnen."

De Verenigde Staten hebben zich niet gedistantieerd van de consensus, zoals sommigen hadden gevreesd. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde laat op maandag nog om de Verenigde Staten uit de WHO te halen. Hij beschuldigde de organisatie ervan niet goed te hebben gereageerd op de uitbraak en een 'marionet van China' te zijn. Tedros reageerde dinsdag niet op de uitspraken van Trump.

Trumps opmerkingen kwamen nadat zijn minister van gezondheid, Alex Azar, eerder op de dag had benadrukt dat het "falen" van de WHO om essentiële informatie over Covid-19 te verkrijgen en te verstrekken dodelijk was gebleken.

"We moeten eerlijk zijn over een van de belangrijkste redenen waarom deze uitbraak uit de hand liep: deze organisatie slaagde er niet in de informatie te verkrijgen die de wereld nodig had, en die mislukking heeft vele levens gekost", zei Azar in een videoboodschap op de WHO-vergadering.

Hij eiste een onafhankelijke evaluatie van "elk aspect" van de reactie van de VN-gezondheidsorganisatie op de pandemie.

De resolutie van dinsdag op de WHO-vergadering - die niet bindend is en geen landen bij naam noemt - riep de landen ook op zich in te zetten voor "transparante, billijke en tijdige toegang" tot alle behandelingen of vaccins die zijn ontwikkeld tegen Covid-19.

