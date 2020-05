Brussel gaat Frans-Duits steunplan 'niet kopiëren'

dinsdag 19 mei 2020 , 15:37

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie gaat het maandag gepresenteerde Frans-Duitse steunplan van 500 miljard euro om de zwaarst getroffen lidstaten met giften door de coronacrisis heen te helpen niet kopiëren, aldus de woordvoerder van het dagelijks EU-bestuur. De nieuwe EU-meerjarenbegroting met daaraan gekoppeld een Europees herstelfonds zal een balans van leningen, subsidies en giften zijn, zei hij dinsdag in Brussel. "Hoe die balans is zal volgende week bij de presentatie van onze voorstellen duidelijk worden".

Op 27 mei komt de commissie met haar voorstel voor de begroting van 2021 tot en met 2027. Daaraan gekoppeld wordt een herstelfonds waarvan de omvang nog niet bekend is. De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel spraken maandag over "een plan voor de korte termijn" om met 500 miljard euro subsidies of giften bedrijfssectoren en regio's te helpen opkrabbelen.

Nederland "neemt goede nota" van het Frans-Duitse plan maar geeft geen officiële reactie en wacht op het commissievoorstel. Het is bekend dat Den Haag tegen giften is. Volgens de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz is de positie van de zogenoemde "zuinige vier" landen Oostenrijk, Nederland, Zweden en Denemarken onveranderd. "Wij zijn bereid de zwaarst getroffen landen te helpen met leningen", twitterde hij.

De Spaanse premier Pedro Sanchez vindt het plan "een stap in de goede richting". Volgens de Belgische minister van Financiën Alexander De Croo spreekt er "de ambitie die Europa vandaag nodig heeft" uit. De Croo vindt wel dat het geld via een "mix van leningen en subsidies" naar de lidstaten moet vloeien.

