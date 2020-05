Bijna genoeg steun voor onderzoek naar herkomst coronavirus

maandag 18 mei 2020 , 13:27

CANBERRA (ANP/RTR) - Zeker 116 landen steunen een voorstel om een onderzoek in te stellen naar de herkomst en verspreiding van het coronavirus. Die resolutie moet op de Algemene Vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie de steun krijgen van twee derde van de 194 lidstaten om goedgekeurd te worden.

Persbureau Reuters heeft inzage gehad in de conceptresolutie en bericht dat er bijna voldoende steun is. Australië, een van de drijvende krachten achter het voorstel, wil daar niet op vooruitlopen. Minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne zegt dat de onderhandelingen nog gaande zijn. Een tweederdemeerderheid zou circa 130 stemmen vereisen.

Het coronavirus verspreidde zich de afgelopen maanden vanuit China over de wereld. Zeker 4,6 miljoen mensen zijn besmet geraakt en ruim 310.000 patiënten zijn overleden. Australië zegt dat het niet geïnteresseerd is in de schuldvraag, maar vooral lessen wil trekken om een vergelijkbare gezondheidscrisis in de toekomst te voorkomen.

In de conceptresolutie die Australië samen met de Europese Unie en haar lidstaten indient wordt ook opgeroepen tot "wetenschappelijke veldmissies" om de bron van het virus en de route naar besmetting van mensen vast te stellen. EU-buitenlandchef Josep Borrell riep eerder al op tot een grondig en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de oorsprong van het virus.

Het voorstel zou onder meer worden gesteund door India, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Zuid-Korea. Het moet dinsdag in stemming worden gebracht. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat het te vroeg is om nu al een onderzoek te starten. Het departement maakte ook bekend dat president Xi Jinping de Algemene Vergadering zal toespreken.

