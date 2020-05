Premier Hongarije wil eind mei stoppen met noodbevoegdheden

vrijdag 15 mei 2020 , 15:09

Bron: The Council of the European Union

BOEDAPEST/BRUSSEL (ANP) - De Hongaarse premier Orban zegt dat hij bereid is eind mei af te zien van zijn noodbevoegdheden in de coronacrisis. Die extra macht is door tegenstanders en in Europa fel bekritiseerd.

De stap terug door Orban wordt gemeld door Hongaarse correspondenten in Brussel. Kort daarvoor had de Duitse minister van Buitenlandse Zaken nog fel uitgehaald naar landen die onder de dekmantel van coronamaatregelen de mensenrechten drastisch beperken. Ook midden in Europa worden noodmaatregelen gebruikt om de rechtsstaat te beknotten, aldus de bewindsman.

In de coronacrisis kreeg de rechtsnationale premier Orban uitgebreide en aanvankelijk onbeperkt bijzondere bevoegdheden van het parlement in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. De Europese Commissie zei de situatie nauwlettend in de gaten te houden.

