Consumentenbond: 'Ook buitenlandse vliegmaatschappijen moeten geld teruggeven'

DEN HAAG (ANP) - Niet alleen reizigers die bij KLM of Transavia een vliegtuigticket hebben geboekt, maar ook de boekers bij maatschappijen uit andere Europese landen of van buiten de EU hebben recht om hun geld terug te krijgen. Dat geeft de Consumentenbond aan nu de discussie over vouchers en geld terug deze week is opgelaaid. Buitenlandse maatschappijen mogen ook kiezen om vouchers als optie aan te bieden, maar terugbetaling moet altijd een optie zijn, bevestigde de Europese Commissie deze week. "Alle luchtvaartmaatschappijen moeten voldoen aan de Europese regels daarover", vat een woordvoerster van de Consumentenbond samen.

Op buitenlandse vliegtuigmaatschappijen heeft de consumentenbeschermingsorganisatie wel wat minder zicht dan op de Nederlandse. Of er veel Nederlanders zijn die tickets hebben geboekt bij bijvoorbeeld Emirates, Thai Airways of het Amerikaanse United Airlines, weet de Consumentenbond dan ook niet.

Samen met Europese zusterorganisaties houden ze buitenlandse vliegtuigmaatschappijen wel goed in de gaten. Zo heeft het Belgische Test Aankoop al eerder het beleid van Ryanair gehekeld. De Ierse prijsvechter biedt klanten geld terug aan na afloop van de coronacrisis. Dat is niet alleen verboden, maar het is ook onduidelijk wanneer de klant zijn geld dan zou krijgen.

Het is aan reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen om te zorgen dat klanten voor vouchers kiezen, door die interessanter te maken, meent de Consumentenbond. Daarbij verwijst de bond onder meer naar aanbieders van pakketreizen waarbij de teruggave niet gedekt is door het garantiefonds SGR in geval van een faillissement voor het geld binnen is, maar een voucher wel.

Zo'n garantiefonds voor de luchtvaart is een wens die de Consumentenbond al langer koestert. Nu is de Nederlandse overheid er ook voor te porren, maar voor de huidige situatie is het geen oplossing. "Bij zo'n garantiefonds moet de pot eerst gevuld worden en die is nog leeg. Nederland zou zich voorlopig garant moeten stellen voor de uitgegeven vouchers."

