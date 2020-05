Europol: mensenhandel Europa nog meedogenlozer door coronacrisis

vrijdag 15 mei 2020 , 14:14

DEN HAAG (ANP) - Door de coronacrisis wordt de mensenhandel en migrantensmokkel in Europa nog meedogenlozer en clandestiener, stelt de Europese politieorganisatie Europol in Den Haag. Alle grenscontroles en reisbeperkingen dwingen criminelen tot nieuwe manieren om geld te verdienen aan illegale en andere niet-officiële migranten die Europa binnen willen of hier van het ene naar het andere land willen reizen. Europol spreekt over levensbedreigende criminele activiteiten.

Door de coronamaatregelen verschuiven smokkelaars hun transportroutes van de lucht naar transport over land en water. Zo worden steeds vaker kleine boten gebruikt om grensrivieren over te steken. Ook worden migranten verborgen in vrachtwagens en goederentreinen die nog steeds de grenzen mogen passeren.

Daarnaast groeit het gevaar van seksuele uitbuiting in landen waar legale prostitutie nu aan banden ligt. De reisbeperkingen bemoeilijken ook de komst van seizoensarbeiders voor de landbouw. Daardoor kan de vraag naar illegale migranten in Europa stijgen.

Europol, de onderzoeks- en samenwerkingsorganisatie van politiediensten in de Europese Unie, waarschuwde onlangs al voor andere gevolgen van de coronapandemie en de lockdownmaatregelen. Volgens de instantie floreren cybercriminaliteit, fraude en vermogensdelicten in georganiseerd verband. Europol hamert op het delen van informatie tussen de lidstaten, om "deze dreiging het hoofd te bieden."

