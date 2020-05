Krimp economie eurozone bevestigd op 3,8 procent

vrijdag 15 mei 2020 , 11:47

Bron: wikicommons/www.vpsi.org

LUXEMBURG (ANP/BLOOMBERG) - De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal van dit jaar met 3,8 procent gekrompen vanwege de coronacrisis. Dat blijkt uit een tweede raming van het Europese statistiekbureau Eurostat die overeenkomt met een eerdere schatting.

Het is de sterkste krimp sinds het begin van de metingen. In het vierde kwartaal van 2019 groeide de economie van het eurogebied nog met 0,1 procent in vergelijking met de voorgaande periode.

Voor de gehele Europese Unie werd een krimp opgetekend van 3,3 procent.

Eurostat meldde verder dat de werkgelegenheid in de eurozone in het eerste kwartaal met 0,2 procent afnam in vergelijking met de voorgaande periode. Dat is voor het eerst sinds 2013. Door de crisis werden veel bedrijven gesloten en werd personeel ontslagen.

