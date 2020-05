Litouwen, Letland en Estland openen grenzen weer voor elkaar

vrijdag 15 mei 2020 , 0:50

Bron: Reizen, toeristen, koffer, schengen

VILNIUS (ANP/RTR) - Litouwen, Letland en Estland hebben vrijdag de grenzen geopend voor elkaars burgers. Het is de eerste zogenoemde "reisbubbel" binnen de Europese Unie sinds landen verregaande maatregelen namen om het coronavirus in te dammen. Inwoners kunnen vanaf nu weer vrij rondreizen in de drie dunbevolkte Baltische landen.

"De Baltische reisbubbel is een kans voor bedrijven om te heropenen en een eerste sprankje hoop voor mensen dat het leven weer normaal wordt", zei de Litouwse premier Saulius Skvernelis. In de drie landen worden nauwelijks meer nieuwe coronabesmettingen gemeld. Ook gingen er relatief weinig mensen dood door het virus.

Volgens Arnoldas Pranckevičius, die Litouwen vertegenwoordigt in de Europese Commissie, is de heropening van de grenzen "zeer belangrijk voor de regio". "De Baltische staten zijn nauwe partners, hebben een vergelijkbare epidemiologische situatie en daarnaast goed geïntegreerde economieën. Het vrije verkeer van personen en goederen is zeer belangrijk voor de regio."

De Estse minister van Binnenlandse Zaken, Mart Helme, ziet weinig problemen. "Er is geen reden om te vrezen dat het openen van de grenen zorgt voor de verspreiding van het virus", zei hij. Verder hoopt Letland dat binnenkort ook de grenzen met andere landen kunnen worden opengezet.

