EU-geneesmiddelenagentschap ziet op zijn vroegst over jaar vaccin

donderdag 14 mei 2020 , 12:08

AMSTERDAM (ANP/AFP/RTR) - Een vaccin tegen de ziekte Covid-19 zou in een optimistisch scenario over een jaar gereed kunnen zijn. Dit heeft het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam laten weten. Covid-19 is de ziekte die het gevolg is van het coronavirus dat eind vorig jaar is opgedoken en wereldwijd al bijna 300.000 levens heeft geëist.

"We zien de mogelijkheid wanneer alles verloopt zoals gepland, dat sommige van die vaccins over een jaar gereed zijn om te worden goedgekeurd", aldus Marco Cavaleri, hoofd van de afdeling biologische bedreigingen van de gezondheid. De vaccindeskundige zei dat ook naar meer dan honderd andere behandelwijzen wordt gekeken. Sommige kunnen deze zomer al worden goedgekeurd in Europa. Om welke behandelwijzen het gaat, zei hij niet.

In een heleboel landen waaronder Nederland zijn ingrijpende maatregelen afgekondigd die de verspreiding van het virus moeten tegengaan. Veel maatregelen verbieden bepaalde samenscholingen, evenementen en andere groepsactiviteiten. Die zouden moeten blijven gelden tot er een vaccin beschikbaar is.

Onderzoekers van het Franse Institut Pasteur wezen er donderdag nog op dat de groepsimmuniteit niet in zicht is. Wanneer 65 procent van de bevolking het coronavirus onder de leden heeft gehad, zou een volk dankzij de opgebouwde weerstand het virus zonder vaccin de baas kunnen worden. Maar het percentage mensen dat bijvoorbeeld in het zwaar getroffen Spanje of Frankrijk met het virus besmet is geweest, is hooguit 5 procent.

In heel de wereld werken farmaceutische bedrijven intensief aan de ontwikkeling van een vaccin. Dat proces duurt normaal gesproken vele jaren, inclusief het testen en de officiële registratie als geneesmiddel. Er is veel concurrentie, maar ook veel samenwerking zoals bijvoorbeeld tussen de giganten Sanofi en GSK. De tijdsdruk brengt onderzoekers ertoe soms dierproeven over te slaan en meteen op mensen te testen. Daar is in maart al in de VS en China mee begonnen.

