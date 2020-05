Excuses Vestager over verwarring rond procedure om vouchers

woensdag 13 mei 2020 , 15:17

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - Er wordt vooralsnog geen inbreukprocedure tegen Nederland en andere lidstaten gestart vanwege vouchers die passagiers krijgen ter compensatie van een geannuleerde vlucht in verband met het coronavirus. Vicevoorzitter Margrethe Vestager zegt in een Tweet dat ze zich eerder woensdag heeft vergist met haar mededeling daarover. "Het was mijn misvatting over de status van de brief die we vandaag sturen. Het spijt me dat ik verwarring heb veroorzaakt", schrijft de Deense.

Volgens transportcommissaris Adina Valean krijgen alle 27 EU-landen een brief waarin ze eraan worden herinnerd de huidige wetgeving over passagiersrechten na te leven. In het Europees passagiersrecht staat dat een gedupeerde moet kunnen kiezen tussen geld terug of een omboeking bij een geschrapte vlucht. Die laatste optie is door het stilvallen van het vliegverkeer in maart nagenoeg onmogelijk geworden. Onder meer Nederland staat tijdelijk de uitgifte van vouchers toe als alternatief.

