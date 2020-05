Brussel start inbreukprocedure over vouchers tegen Nederland

woensdag 13 mei 2020 , 13:11

Bron: flickr/Alan Light

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie start een inbreukprocedure tegen Nederland en andere lidstaten die passagiers alleen een voucher aanbieden ter compensatie van een geannuleerde vlucht in verband met het coronavirus. Dat heeft vicevoorzitter Margrethe Vestager tijdens een persconferentie in Brussel gezegd. "Wij houden vast aan de EU-wetgeving", zei Vestager.

Ze erkent dat er een cashflowprobleem is bij luchtvaartmaatschappijen, maar wijst erop dat ook consumenten hun baan hebben verloren en het geld kunnen gebruiken. "We sturen brieven naar de lidstaten en daar kunnen zij op reageren", aldus de Deense.

In het Europees passagiersrecht staat dat een gedupeerde moet kunnen kiezen tussen geld terug of een omboeking bij een geschrapte vlucht. Die laatste optie is door het stilvallen van het vliegverkeer in maart nagenoeg onmogelijk geworden. Twaalf lidstaten staan daarom tijdelijk de uitgifte van vouchers toe als alternatief. Het zou AF-KLM bijvoorbeeld 3 miljard euro kosten als gedupeerden massaal hun geld terug zouden eisen van vluchten die na 1 maart werden geschrapt in verband met reisbeperkingen door het coronavirus.

Een inbreukprocedure begint altijd met het verzoek van de commissie aan de lidstaat die in gebreke blijft om binnen enkele weken toe te lichten waarom de wet niet wordt toegepast. De procedure kan leiden tot een zaak bij het Europees Hof van Justitie en een boete.

Terug naar boven