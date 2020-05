Brussel stelt richtlijnen op om toerisme weer op gang te krijgen

woensdag 13 mei 2020 , 12:20

BRUSSEL (ANP) - Garanderen dat Nederlanders deze zomer massaal en zorgeloos een vakantietrip naar een zonnig oord kunnen maken kan ze niet, maar de Europese Commissie hoopt met een reeks richtlijnen het toerisme in de EU geleidelijk weer op gang te brengen.

In een 'toerismepakket' stelt de commissie woensdag een gefaseerde opheffing van grenscontroles voor en protocollen voor veilig vervoer per trein en vliegtuig en in het verblijf. Ook ontwikkelt ze een interactieve kaart waarop reislustigen de epidemiologische ontwikkelingen in de EU kunnen volgen en waar ze hun reisdoel op kunnen afstemmen.

Volgens de commissie is de heropening van de Schengenzone, waarin in normale tijden vrij gereisd kan worden, prioriteit. Veel lidstaten hebben, in tegenstelling tot Nederland, op eigen houtje grenscontroles ingesteld of de grenzen gesloten toen het coronavirus Europa bereikte. De commissie dringt aan op een betere coördinatie van de exitstrategie waarbij "de gezondheid voorop staat en er geen discriminatie tussen inwoners van verschillende landen mag zijn", aldus vicevoorzitter Margrethe Vestager.

