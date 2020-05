Brussel: gedupeerde van geannuleerde vlucht mag geld terugeisen

woensdag 13 mei 2020 , 13:49

BRUSSEL (ANP) - Luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties moeten gedupeerden van een geannuleerde vlucht vanwege het coronavirus hun geld teruggeven als die passagiers geen voucher willen ter compensatie. De keuze voor een financiële vergoeding is een recht van de gedupeerde, dat vastligt in het Europees passagiersrecht, zegt de Europese Commissie.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en elf Europese collega’s vroegen Brussel vorige maand om tijdelijk ‘coronavouchers’ toe te staan. Het zou AF-KLM meer dan 3 miljard euro kosten als gedupeerden massaal cash zouden opeisen.

In een aanbeveling aan de lidstaten stelt de commissie dat in de wet duidelijk staat dat de gedupeerde een keuze heeft tussen een vervangende vlucht of terugbetaling van de ticketprijs binnen zeven dagen. Dat geldt voor alle vluchten binnen de EU, voor vluchten die uit de EU vertrekken en voor vluchten van een Europese luchtvaartmaatschappij die in de EU aankomt. Een gedupeerde kan niet worden gedwongen een voucher te accepteren, aldus de commissie.

Tegelijk erkent het dagelijks EU-bestuur dat het geen normale tijden zijn en luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties onevenredig getroffen worden door Covid-19. Bovendien kunnen vluchten nu nauwelijks worden omgeboekt. Daarom doet ze de aanbeveling om vouchers als alternatief voor een financiële vergoeding "aantrekkelijker en flexibeler" te maken om de acceptatie onder gedupeerden te vergroten.

De voucher moet onder meer minstens twaalf maanden geldig en overdraagbaar zijn en de lidstaten moeten zorgen voor een garantieregeling opdat bij een faillissement van de luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie de voucherhouder hoe dan ook zijn geld terugkrijgt. De commissie wijst op de versoepelde Europese staatssteunregels waarmee lidstaten de reissector te hulp kunnen schieten.

