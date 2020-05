Hoofdeconoom ECB: na de zomer betere cijfers, en pleidooi voor coronabonds

woensdag 13 mei 2020 , 4:04

FRANKFURT (ANP) - De hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank verwacht dat het dieptepunt van de coronacrisis is bereikt en dat over enkele maanden de economie verbetert. Maar hoe groot de schade voor het bedrijfsleven en consumenten zal zijn, blijft nog ongewis volgens Philip Lane.

"Onze scenario’s houden rekening met een krimp van 5 tot 12 procent", zegt Lane over de verwachtingen voor dit jaar in De Telegraaf. "Nu zitten we op het dieptepunt, maar ik verwacht dat na de zomer de cijfers verbeteren." De Ierse econoom wijst erop dat restaurants en fabrieken weer opengaan, zij het in beperkte mate. "De vraag is ook wat consumenten gaan doen. Wie bijvoorbeeld net werkloos is geworden, zal voorlopig minder consumeren. Dus het is nog onzeker of we teruggaan naar de situatie van voor de crisis, of dat er een blijvend effect is."

In de krant toont Lane zich verder een voorstander van de uitgifte van zogenoemde eurobonds of coronabonds, gezamenlijke staatsleningen van eurolanden, waar de afgelopen tijd veel over is gesteggeld. Met name Nederland keerde zich tegen dat voorstel dat vooral in Zuid-Europa wordt omarmd.

Lane denkt dat er bij internationale beleggers veel vraag naar zou zijn. En het zou uiteindelijk ook Nederland ten goede komen. "Als sommige landen niet genoeg kunnen doen om het virus tegen te gaan, heeft de hele EU daar last van. Coronabonds zou voor veel landen goedkopere financiering betekenen. Op de lange termijn denk ik dat dit tot een hogere welvaart leidt in de hele eurozone. Daar heeft Nederland ook iets aan."

Terug naar boven