Brussel besluit over ‘coronavouchers’ luchtvaartmaatschappijen

woensdag 13 mei 2020

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie maakt woensdagmiddag haar besluit bekend over de vouchers waarmee luchtvaartmaatschappijen hun klanten compenseren voor een vanwege de coronacrisis geannuleerde vlucht. Twaalf landen, waaronder Nederland, hebben Brussel vorige maand gevraagd dit tijdelijk toe te staan.

Volgens het Europees consumentenrecht moeten passagiers bij een geannuleerde vlucht kunnen kiezen tussen een vervangende vlucht of terugbetaling van de ticketprijs binnen zeven dagen. Omdat het vliegverkeer door het coronavirus wereldwijd nagenoeg is stilgevallen, is omboeken vrijwel onmogelijk en brengt terugbetaling veel maatschappijen in problemen. Daarom knijpt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) sinds maart een oogje dicht.

De vouchers zijn onderdeel van een pakket over veilig transport en toerisme in coronatijden. Vicevoorzitter Margrethe Vestager, bijgestaan door vier commissarissen, presenteert na het middaguur een stappenplan voor de geleidelijke opheffing van grenscontroles en reisbeperkingen in de EU. Brussel is erop gebrand dat de EU-lidstaten, anders dan toen het longvirus Europa bereikte en de regeringen op eigen houtje actie ondernamen, de exit wel coördineren. De commissie stelt onder meer coronaprotocollen voor treinen, vliegtuigen en hotels voor.

