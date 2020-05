Verzet tegen EU-noodfonds kan Italië honderden miljoenen kosten

maandag 11 mei 2020 , 10:47

ROME (ANP/BLOOMBERG) - Aanhoudend verzet tegen het gebruik van het Europese noodfonds ESM, zal Italianen honderden miljoenen euro's kosten. Dat laat een simpele berekening zien van persbureau Bloomberg. Geld lenen via het ESM is veel goedkoper dan geld lenen via de financiële markten. Maar veel Italianen zijn bang dat hun land haar economische vrijheid verliest door akkoord te gaan met de voorwaarden van het noodfonds.

Italië kan tot 36 miljard euro lenen van het ESM voor zijn zorguitgaven gerelateerd aan het coronavirus. Het land moet deze leningen terugbetalen over tien jaar. De rente op de ESM-leningen zal ongeveer 0,1 procent bedragen. Als het Zuid-Europese land vergelijkbare leningen op de financiële markten afsluit, is de rente in de buurt van de 1,8 procent, wat neerkomt op ongeveer 662 miljoen euro per jaar. Daarmee kost het van het ESM afblijven Rome jaarlijks ongeveer 626 miljoen euro.

Italië blijft het ESM associëren met de zware voorwaarden over bezuinigingen en economische hervormingen, die tijdens de Europese kredietcrisis golden. Om die angst weg te nemen is de Europese Unie bereid een aantal ESM-regels niet toe te passen, zoals het sturen van controlemissies. Volgens de Italiaanse minister van Financiën Roberto Gualtieri worden aan de coronasteun van het ESM vrijwel geen voorwaarden gesteld.

Toch blijven de populistische partijen in Italië zich hevig verzetten. Zij zien lenen van het ESM als Italië verkwanselen aan de EU. Oppositieleider Matteo Salvini zei vorige week dat Italië liever duurdere leningen neemt dan zich bindt aan welke voorwaarden dan ook.

Terug naar boven