EU-leiders prijzen solidariteit en vrijheid op Europadag

zaterdag 9 mei 2020 , 14:40

BRUSSEL (ANP) - De leiders van de Europese Unie en alle lidstaten hebben gezamenlijk een video gemaakt ter ere van Europadag. De leiders prijzen de solidariteit, vrijheid en democratie binnen de EU.

Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel deelde de video op Twitter. Hij noemt onder meer vrijheid, diversiteit en solidariteit als echte kenmerken van de EU.

Premier Mark Rutte komt ook aan het woord. Hij heeft het vooral over de coronacrisis. "Als mensen me vragen waarom we samenwerken in Europa, dan heb ik altijd een simpel antwoord: vanwege onze banen en vanwege onze veiligheid. Dat voelen we allemaal extra deze dagen vanwege het coronavirus."

Andere leiders hopen dat Europa door samen te werken sterker uit de crisis komt. Bondskanselier van Duitsland Angela Merkel zegt dat haar land er alles aan gaat doen als het in juli voorzitter van de EU wordt. Zelfs de EU-sceptische Hongaarse premier Viktor Orbán noemt dit de tijd voor meer Europese samenwerking.

