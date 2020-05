Eurogroep snel eens over details coronasteun via ESM

vrijdag 8 mei 2020 , 19:43

BRUSSEL (ANP) - De Eurogroep is het tijdens een videovergadering snel eens geworden over de details van speciale coronasteun door het Europese permanente noodfonds ESM. Er is tot maximaal in totaal 240 miljard euro aan kredieten beschikbaar tot eind 2022 voor alle lidstaten om directe en indirecte kosten in de gezondheidszorg, behandelingen en preventieve maatregelen vanwege het coronavirus te kunnen financieren. De leningen zullen een looptijd van tien jaar hebben.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra zei na afloop van de vergadering met zijn collega’s uit de eurolanden, die samen de Eurogroep vormen, dat hij "tevreden" is over het resultaat. Hij zei ook dat Nederland volgens zijn inschatting geen gebruik van de leenmogelijkheid zal maken.

De Eurogroep werd het vorige maand eens om vanaf 1 juni maximaal 240 miljard euro aan ESM-kredieten vrij te maken voor de coronacrisis voor elke lidstaat die dat wil, tot 2 procent van het bruto nationaal inkomen (bni) eind 2019. Het ESM werd opgezet in 2012 om eurolanden als Griekenland, Spanje en Portugal tijdens de financiële crisis te redden met gunstige leningen, maar daar stonden zware voorwaarden over bezuinigingen en economische hervormingen tegenover die streng werden gecontroleerd.

Om de angst bij sommige lidstaten voor ‘ongepaste’ bemoeienis over de zogenoemde Pandemische Crisis Steun weg te nemen, heeft EU-commissaris Valdis Dombrovskis de Eurogroep voorgesteld een aantal ESM-regels niet toe te passen, zoals het sturen van controlemissies. Hoekstra zei dat de Eurogroep daarmee akkoord is gegaan. Aanvragen zullen worden beoordeeld door het ESM-bestuur, ofwel de ministers van de eurolanden zelf, want die zijn de aandeelhouders van het fonds. Hoekstra wees erop dat elk lid een veto over een aanvraag kan uitspreken.

Het ESM-geld maakt deel uit van een groter steunpakket dat de Eurogroep is overeengekomen van totaal 540 miljard euro. Later deze maand wordt een voorstel voor een herstelfonds van de Europese Commissie verwacht van volgens ingewijden tussen de 1000 en 1500 miljard euro.

Terug naar boven