Europarlementariërs: schroef Europese klimaatambities op

vrijdag 8 mei 2020 , 16:02

gewijzigd

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese klimaatambities moeten worden opgeschroefd als het aan de milieucommissie van het Europees Parlement ligt. In een conceptrapport over de Europese Klimaatwet roepen de Europarlementariërs op tot een reductie van 65 procent broeikasgasuitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. De Europese Commissie houdt het vooralsnog op 50 tot 55 procent, en dat ligt al moeilijk bij sommige lidstaten.

De Klimaatwet is een belangrijk onderdeel van de Green Deal van EU-commissaris Frans Timmermans. Dat project moet Europa in 2050 klimaatneutraal maken door de netto CO2-uitstoot tot nul terug te dringen. Hij komt in september met een tussendoel voor 2030. Nederland en minstens elf andere EU-landen willen dat dat 55 procent vermindering wordt.

"We moeten luisteren naar de wetenschap, een reductie van 65 procent tegen 2030 is de enige manier om de mondiale temperatuurstijging onder de 1,5 graden te houden en de ergste gevolgen van de klimaatcrisis af te wenden", zegt Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks). Hij is lid van de milieucommissie, die verder pleit voor de oprichting van een Europese Klimaatraad, met onafhankelijke wetenschappers.

De milieucommissie stemt in juli over het rapport, waarna het hele parlement zich er naar verwachting in september over uitspreekt. Als de lidstaten ook een standpunt hebben ingenomen, kunnen de onderhandelingen over de uiteindelijke Klimaatwet van start gaan.

Terug naar boven