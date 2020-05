Melkveehouders willen geen opslagregeling melkoverschotten

donderdag 7 mei 2020 , 13:03

SLAGHAREN (ANP) - Nederlandse melkveehouders zien geen heil in het Europese plan voor subsidies om melkoverschotten op te slaan nu door de coronacrisis een overaanbod ontstaat. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Dutch Dairymen Board (DDB) stellen in een brief aan minister Carola Schouten (Landbouw) meer te zien in regelingen voor productieverminderingen.

Door het wegvallen van exportmarkten en afzetmogelijkheden binnen Nederland en Europa dreigt er volgens de briefschrijvers een enorm zuiveloverschot te ontstaan. Dat zorgt onder meer voor druk op de melkprijs, die de laatste jaren al ruim onder de kostprijs was. Een verdere daling van de prijs tot mogelijk 30 procent zou rampzalig uitpakken voor veel melkveeboeren, waarschuwen ze.

Om de druk van de markt te halen besloot Brussel tot een subsidieregeling voor opslag van maximaal 90.000 ton magere melkpoeder, 140.000 ton boter en 10.000 ton kaas. Daarmee is een bedrag van 30 miljoen euro gemoeid. Volgens de briefschrijvers is de opslag een verouderd crisisinstrument.

De regeling is vaker gebruikt, maar bood volgens de NMV en DDB nooit een oplossing voor de langere termijn. Dit omdat de opgeslagen producten op een gegeven moment toch de markt op moeten. Volgens de klagers zit de opslag het herstel van de zuivelmarkt in de weg.

Volgens de briefschrijvers moet Schouten in Brussel pleiten voor regelingen om de productie in de hele EU te verminderen. Boeren kunnen door wisseling van voer of minder melkbeurten per dag vrijwillig kiezen voor een lagere melkproductie. Voor gemiste inkomsten zouden ze deels moeten worden gecompenseerd. Een dergelijke ingreep zou zich in 2016 al eens hebben bewezen, zo klinkt het.

De bonden benadrukken dat het gaat om een tijdelijke maatregel. Het terugbrengen van de veestapel zien ze om die reden niet als oplossing.

