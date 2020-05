Brussel stelt nieuwe lijst met 'witwaslanden' buiten EU op

donderdag 7 mei 2020 , 13:02

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft een nieuwe lijst opgesteld met 22 landen buiten de EU die volgens haar een risico voor Europa vormen als het gaat om witwassen en terrorismefinanciering. Er zijn 12 landen toegevoegd aan de oude lijst van 16 landen, waaronder Panama en Barbados, en 6 landen, waaronder Bosnië en Herzegovina en Tunesië, zijn geschrapt. Oude bekenden als Iran, Noord-Korea, Irak en Afghanistan blijven staan. De lijst wordt in oktober van kracht.

Vorig jaar wezen de EU-ministers van Financiën unaniem de vorige versie van de commissie af, omdat die niet "tijdens een transparant en flexibel proces’’ tot stand was gekomen. Daar had het dagelijks EU-bestuur onder meer Saudi-Arabië en vier Amerikaanse territoria (Puerto Rico, Guam, de Amerikaanse Maagdeneilanden en Amerikaans-Samoa) op gezet, maar die hebben de nieuwe versie niet gehaald. Saudi-Arabië is momenteel voorzitter van de G-20, het internationaal economisch overlegforum van 19 rijke landen en de EU. Volgens ingewijden heeft Washington bezwaar gemaakt tegen de plaatsing van de Amerikaanse grondgebieden op de lijst.

De lijst wordt sinds 2015 gebruikt door banken die volgens de anti-witwasrichtlijn van de EU verplicht zijn transacties waarbij cliënten en financiële instellingen uit de landen op de lijst zijn betrokken, extra te controleren. Panama werd in februari ook toegevoegd aan de zwarte lijst van de EU van belastingparadijzen buiten de EU. Daar staan drie Amerikaanse territoria wel op. Het gaat om Guam, Amerikaans-Samoa en de Amerikaanse Maagdeneilanden.

