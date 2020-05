Europarlementariërs willen rol Tsjechische premier beperken

donderdag 7 mei 2020 , 13:38

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Tsjechische premier Andrej Babis kan pas meeonderhandelen over de EU-begroting als vaststaat dat hij zich niet verrijkt heeft met EU-geld. De Europese Commissie moet ook de subsidie aan het door Babis opgerichte bedrijf Agrofert stoppen tot er duidelijkheid is over mogelijke belangenverstrengeling. Dat oordeelt de commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement in een rapport dat donderdag is aangenomen na een bezoek van een parlementaire delegatie aan Tsjechië.

In het land bestaat geen mechanisme om belangenverstrengeling bij de verdeling van EU-middelen te verhinderen of te bestrijden, stellen de rapporteurs, onder wie Europarlementariër Lara Wolters (PvdA). De delegatie ging op onderzoek uit na onthullingen dat de steenrijke premier zijn invloed zou hebben aangewend om EU-subsidies door te sluizen naar chemieconcern Agrofert. De juridische dienst van de Europese Commissie is hiervan op de hoogte maar heeft Praag tot 5 juni de tijd gegeven voor een reactie. Binnenkort starten de onderhandelingen tussen de lidstaten over een nieuwe meerjarenbegroting voor 2021 tot en met 2027.

"Babis is een van de rijkste personen, een van de grootste werkgevers en een van de grootste mediamagnaten van het land en sinds 2017 ook premier", aldus Wolters. "En nu blijkt dat hij al die petten niet helemaal uit elkaar kan houden. De belangen van zijn zakenimperium heeft hij nooit helemaal afgestoten, terwijl dat imperium profiteert van Europees belastinggeld. Als de belangenverstrengeling van Babis bevestigd wordt, is dat onverenigbaar met zijn ambt als premier, zeker als hij moet onderhandelen over de Europese begroting", aldus Wolters.

Europarlementarier Jeroen Lenaers (CDA), eveneens lid van de begrotingscontrolecommissie, pleit voor een keiharde aanpak, door Babis van de tafel te weren. "Hij onderhandelt de ene dag over Europese subsidies die de volgende dag in zijn eigen zakken belanden. Daar kan ik met mijn verstand niet bij." Lenaers wil ook dat Babis alle onrechtmatig ontvangen subsidies terugstort naar de EU-kas.

Mogelijk komt in juni plenair een resolutie in stemming over Babis.

