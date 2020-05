Timmermans wil meer steun voor kleine boerenbedrijven

donderdag 7 mei 2020 , 11:00

BRUSSEL (ANP) - Frans Timmermans wil dat kleine agrarische bedrijven meer gaan profiteren van Europese landbouwfondsen. De Europees commissaris, verantwoordelijk voor klimaatbeleid, presenteert over twee weken zijn langverwachte plan om de landbouw en veeteelt in Europa duurzamer te maken. De zogenoemde boer-tot-bordstrategie ('farm to fork') liep vertraging op door de coronacrisis.

Tegen de landbouwcommissie van het Europees Parlement zei Timmermans dat het plan op 20 mei wordt gelanceerd. Dan staat ook het eveneens uitgestelde voorstel voor biodiversiteit op de agenda. Beide maken deel uit van de Green Deal, de "groeistrategie" die Europa in 2050 klimaatneutraal moet maken.

Het is extreem belangrijk bescherming van het milieu te verzoenen met de voedselproductie, zei Timmermans. Anders omgaan met pesticiden is niet alleen goed voor de leefomgeving, maar ook voor de volksgezondheid, betoogde hij. Digitale technologie kan boeren helpen hun werkwijze te veranderen.

Timmermans ziet enorme kansen voor de landbouwsector. Europeanen vinden gezondheid belangrijker door de coronacrisis en nemen daardoor volgens hem een andere levensstijl en andere voedingsgewoonten aan. Wellicht zijn mensen daardoor bereid meer te betalen voor gezonde producten uit hun eigen regio, opperde hij.

Veel boeren zijn op de goede weg, maar ze moeten worden geholpen met de "onvermijdelijke transitie", aldus Timmermans . "Hoe eerder, hoe minder pijnlijk." EU-landbouwfondsen moeten volgens hem meer terechtkomen bij kleine boeren, en niet bij grootgrondbezitters. Hoeveel geld er vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Europese herstelfonds gaat naar de landbouw is nog onderwerp van discussie.

Onder anderen SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen pleitte voor uitstel van de plannen. Hij vindt dat boeren in deze moeilijke tijden geen nieuwe eisen en onrealistische doelstellingen mogen worden opgelegd.

Timmermans wees op de urgente noodzaak in actie te komen, onder meer verwijzend naar de gevolgen van droogte voor de landbouw in Europa. "Als we niets doen zal de landbouwsector daar het meest van te lijden hebben." Hij weersprak argumenten dat de voedselzekerheid in gevaar dreigt te komen door zijn voorstellen.

