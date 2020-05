Lid Britse regering hint naar concessies in moeizame onderhandelingen met EU

woensdag 6 mei 2020 , 12:16

DEN HAAG (PDC) - Michael Gove, belast met het Brexit-dossier in de Britse regering, heeft in een interview met Britse media gezegd dat het Verenigd Koninkrijk (VK) bereid is enkele concessies te doen in de gesprekken met de EU over de toekomstige handelsrelatie. Zo zou de harde eis van een nullijn voor alle tarieven van tafel zijn. Dat zou nu per sector worden bepaald.

Opvallend is ook dat Gove zou hebben toegegeven dat er controles moeten komen in de Ierse Zee tussen Noord-Ierland en de rest van het VK. Dit is het gevolg van de afspraak dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open blijft. Noord-Ierland heeft dan een open grens met de Europese interne markt, ook als de rest van het VK dat niet meer heeft.

Gove's eigen premier Johnson heeft steevast ontkent dat dit nodig is.

De onderhandelingen verlopen tot nog toe stroef. Toch houdt de Britse regering volgens Gove vast aan de deadline van 31 december dit jaar om een akkoord te bereiken. Dan verloopt de overgangsperiode na Brexit. Ligt er dan er geen overeenkomst tussen de EU en het VK dan gelden de WTO-regels voor de handel, met allerlei tarieven en barrières tot gevolg.

Naast onderhandelingen met de EU over de toekomstige handelsrelatie zijn ook onderhandelingen met de VS van start gegaan. Deze twee sporen kunnen elkaar beïnvloeden omdat de VS en de EU bijvoorbeeld heel andere eisen stellen op het gebied van voedselveiligheid. De EU neemt geen genoegen met de Amerikaanse controles, en de VS vinden de Europese normen veel te streng. Het VK zal nu mogelijk moeten kiezen welk regime ze aanhoudt op dit terrein, en andere.

