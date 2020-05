Winkelverkopen eurozone hard onderuit door crisis

woensdag 6 mei 2020 , 11:08

LUXEMBURG (ANP) - De winkelverkopen in de eurozone zijn in maart stevig gedaald door de uitbraak van het coronavirus en de beperkende maatregelen om de ziekte in te dammen. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat.

Volgens Eurostat namen de detailhandelsverkopen in de negentien eurolanden gemiddeld met 11,2 procent af ten opzichte van februari. Er waren scherpe dalingen te zien bij verkopen van non-food producten en brandstof, bijvoorbeeld omdat er veel minder werd gereden met de auto. Wel nam de verkoop van levensmiddelen, drank en tabak toe omdat mensen massaal boodschappen gingen hamsteren met het oog op de crisis.

Voor de gehele Europese Unie tekende Eurostat een daling van 10,4 procent bij de winkelverkopen op. Binnen de EU werden de grootste afnames gemeten in Bulgarije, Frankrijk en Luxemburg. Alleen in Ierland was een miniem plusje te zien. Voor Nederland werden geen cijfers gemeld.

