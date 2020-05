Commissie: economie eurozone krimpt dit jaar met 7,7 procent, 6,3 procent groei in 2021

woensdag 6 mei 2020 , 12:51

BRUSSEL (ANP) - De EU zal dit jaar door de coronacrisis een "recessie van historische proporties ervaren". De Europese Commissie verwacht gemiddeld 7,7 procent krimp voor de negentien eurolanden en een gemiddelde werkloosheid van 9,6 procent. Maar volgend jaar kruipt de eurozone uit het dal. Brussel rekent op een groei van gemiddeld 6,3 procent bij een toename van investeringen van 10,2 procent.

De coronacrisis is "een symmetrische schok", zei vicevoorzitter Valdis Dombrovskis bij de presentatie van de laatste prognoses. "Alle EU-landen zijn getroffen en zullen naar verwachting met een recessie te maken krijgen." In februari ging Brussel nog uit van een gemiddelde groei van 1,2 procent. De sociaaleconomische gevolgen zijn enorm, met een volgend jaar nauwelijks dalend werkloosheidspercentage van 8,6.

Dombrovskis erkent dat de schaal en omvang van de coronashock op dit moment slechts een voorlopige inschatting kunnen zijn. "De onmiddellijke neerslag zal veel heviger zijn voor de wereldwijde economie dan de financiële crisis. De diepte van de impact zal afhangen van de ontwikkeling van de pandemie, ons vermogen om op veilige wijze de economische activiteiten te herstarten en daarna terug te veren."

Maar ook is de veerkracht van de eurolanden afhankelijk van de "structuur van hun economieën en hun capaciteit om met stabilerend beleid te kunnen antwoorden", aldus de commissie. Voor Nederland rekent Brussel op een krimp van 6,8 procent dit jaar, voor Duitsland 6,5. De commissie verwacht dat het herstel in Nederland volgend jaar met een groei van 5 procent wat achterblijft op het gemiddelde van 6,3 procent in de eurozone.

Italië, Spanje en Frankrijk, alle zwaar getroffen door de epidemie in hun land, krijgen ook de zwaarste economische klappen. Hun economieën zullen volgens Brussel met respectievelijk 9,5 procent, 9,4 procent en 8,2 procent krimpen. In 2021 zullen ze naar verwachting alle met rond de 7 procent groeien.

De schulden in de negentien eurolanden lopen door de ongekende miljardenmaatregelen om bedrijven en burgers op de been te houden op tot gemiddeld 102,7 procent, met Griekenland en Italië als uitschieters (respectievelijk 196,4 en 158,7 procent), het gemiddelde begrotingstekort tot 8,5 procent van het bruto nationaal inkomen (bni). De investeringen vallen dit jaar terug met 13,3 procent, maar nemen met 10,2 procent toe in 2021. Verwacht wordt dat de inflatie in de eurozone daalt tot 0,2 procent in 2020 en 1,1 procent in 2021 bedraagt.

De prognoses worden vertroebeld door een onzekerheid die hoger is dan gewoonlijk, stelt de commissie. Ze zijn gebaseerd op een reeks aannames over de evolutie van de coronaviruspandemie en de inperkingsmaatregelen. Brussel gaat er bijvoorbeeld vanuit dat de lockdowns vanaf mei geleidelijk in de hele EU worden opgeheven waardoor de economische activiteiten toenemen. Maar EU-commissaris Paolo Gentiloni (economie) waarschuwde dat als het longvirus weer opflakkert de sociaal-economische gevolgen nog veel erger kunnen worden, terwijl een vaccin juist voor een positievere toekomst kan zorgen..

