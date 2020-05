'Consumptie huishoudens EU derde omlaag door lockdowns'

dinsdag 5 mei 2020 , 12:20

LONDEN (ANP) - De bestedingen van huishoudens in de Europese Unie zijn een derde lager door de lockdowns in verschillende landen. Die consumptie is deels uitgesteld, maar deels ook verloren, zegt kredietbeoordelaar Moody's.

De daling van de consumptie zou, als die een jaar zo zou blijven, een afname van het bruto binnenlands product (bbp) van de EU betekenen van 20 procent. Een kortere lockdown heeft een proportioneel kleinere invloed op de omvang van de economie volgens Moody's.

Van de vijf grootste economieën in de EU zijn in Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk de bestedingen van huishoudens het meest teruggelopen. Daarbij speelt het wegvallen van toerisme en een vermindering van de bouwactiviteit een sterke rol.

De effecten van de lockdown op de langere termijn en het herstel van de consumptie hangen volgens Moody's sterk samen met de voorwaarden en de timing van het opheffen van de maatregelen. Ook het herstel van het consumentenvertrouwen speelt daarbij een rol.

