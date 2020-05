Europese Commissie is akkoord met staatssteun aan Air France wegens corona

maandag 4 mei 2020 , 8:32

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft ingestemd met de miljardensteun van de Franse regering aan luchtvaartmaatschappij Air France, die in nood verkeert vanwege de coronacrisis. Air France, onderdeel van luchtvaartconcern Air France-KLM, krijgt 7 miljard euro via een lening en staatsgaranties op leningen.

"De luchtvaartsector is belangrijk vanwege de werkgelegenheid en ook de verbindingen die hij biedt", aldus vicevoorzitter Margrethe Vestager van mededinging. "Als we bijvoorbeeld kijken naar de coronacrisis, speelde Air France een belangrijke rol in het terughalen van burgers, die waren gestrand op hun vakantiebestemming, en in het transport van medische uitrusting." De steun van de Franse staat zal Air France van voldoende geld voorzien om de virusuitbraak te overleven, aldus Vestager. Het overgrote deel van de vloot van Air France staat momenteel aan de grond vanwege reisverboden.

Nederland trekt op zijn beurt 2 tot 4 miljard euro uit om KLM door de coronacrisis te helpen.

