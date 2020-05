Europese Commissie is akkoord met staatssteun aan Air France wegens corona

maandag 4 mei 2020 , 14:34

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft ingestemd met de miljardensteun van de Franse regering aan luchtvaartmaatschappij Air France, onderdeel van concern Air France-KLM, dat in nood verkeert vanwege de coronacrisis. Nederland daarentegen heeft de aanvraag voor de staatssteun aan KLM nog niet ingediend bij de commissie, zegt een woordvoerster van het ministerie van Financiën.

Air France krijgt 7 miljard euro via een lening en staatsgaranties op leningen. Nederland beloofde op zijn beurt 2 tot 4 miljard euro uit te trekken om KLM door de coronacrisis te helpen. Maar het kabinet is nog in gesprek met de Europese Commissie, banken, de Franse staat en KLM over de precieze vormgeving van de noodhulp, laat het ministerie weten. Minister van Financiën Wopke Hoekstra beloofde op 24 april dat het "nog enige weken" duurt totdat de staatssteun voor KLM rond en goedgekeurd is in Brussel. Die tijdslijn geldt volgens het ministerie nog steeds.

Air France-KLM heeft het, zoals alle luchtvaartmaatschappijen, door de coronacrisis ongekend zwaar. Het overgrote deel van de vloot van de luchtvaartcombinatie staat momenteel aan de grond vanwege reisverboden. Het bedrijf klopte daarom bij Nederland en Frankrijk aan voor noodsteun. De twee landen hebben ieder een belang van ongeveer 14 procent in de vliegmaatschappij.

Zonder het bijspringen van de overheid zou Air France mogelijk failliet gaan, concludeerde de Europese Commissie in zijn besluit over de staatssteun. Brussel benadrukt daarom dat de noodhulp in dit geval toegestaan is om "ernstige verstoringen" aan de Franse economie te voorkomen. Verder is de invulling van de staatssteun "gepast en proportioneel". De Franse staat kwam daarnaast volgens de commissie met bewijs dat Air France het benodigde geld niet zelfstandig op de financiële markten of bij private partijen kan ophalen.

"De luchtvaartsector is belangrijk vanwege de werkgelegenheid en ook de verbindingen die hij biedt", aldus vicevoorzitter en commissaris van mededinging Margrethe Vestager. "Als we bijvoorbeeld kijken naar de coronacrisis, speelde Air France een belangrijke rol in het terughalen van burgers die waren gestrand op hun vakantiebestemming, en in het transport van medische uitrusting."

