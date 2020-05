EU-buitenlandchef: EU niet gezwicht voor Chinese druk na kritiek op rapport over desinformatie

vrijdag 1 mei 2020 , 14:28

DEN HAAG (PDC) - Afgelopen week ontstond er ophef over een rapport van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) over desinformatie rondom de coronacrisis. Een aantal passages uit het rapport over Chinese desinformatie zou onder druk van China afgezwakt zijn.

Het hoofd van de EDEO, Josep Borrell, sprak donderdag met de commissie buitenland van het Europees Parlement. Hij erkent dat de Chinezen niet blij waren met het verwijt van desinformatie rondom Covid-19, maar dat dit niet heeft geleid tot een afzwakking van het rapport.

Europarlementariërs waren kritisch op het handelen van Borrell. Leden van diverse fracties zoals Renew Europe en de Groenen waren niet overtuigd van zijn uitleg. Ze beschuldigen hem er van te hebben gelogen over het veranderen van het rapport.

Bron: Europees Parlement, FD, Politico

