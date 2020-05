Polen: EU heeft recht niet zich te mengen in onze zaken

donderdag 30 april 2020 , 20:42

Bron: European Commission

WARSCHAU (ANP/AFP) - De Europese Commissie heeft volgens Polen het recht niet om zich te mengen in binnenlandse aangelegenheden. Het is de reactie van Polen op een juridische procedure die de commissie is gestart tegen het land vanwege de onafhankelijkheid van de rechtspraak.

Polen nam in december een wet aan die het mogelijk maakt om rechters te straffen als ze kritiek hebben op regeringsbesluiten. De Europese Commissie startte woensdag een juridische procedure tegen Polen vanwege deze wet. Warschau krijgt twee maanden de tijd om te reageren op vragen van het dagelijks EU-bestuur. Als dat niet gebeurt dan kan de commissie naar het Europees Hof van Justitie stappen.

"De EU heeft geen enkel recht om zich bezig te houden met Poolse wetten", aldus de Poolse minister van Justitie Zbigniew Ziobro.

Het is de vierde zaak van de EU tegen Polen over hervormingen van de rechtsstaat sinds Recht en Rechtvaardigheid (PiS) aan de macht kwam in Warschau.

