In heel Europa forse toename cybercrime door coronavirus

DEN HAAG (ANP) - De coronapandemie en de lockdownmaatregelen van overheden leiden in de Europese Unie tot een toename van cybercrime, staat in een rapport van Europol. Volgens de onderzoeks- en samenwerkingsorganisatie van Europese politiediensten komen er ook meer namaakproducten in omloop, wordt er meer fraude gepleegd en vinden oplichting, diefstal en vermogensdelicten vaker plaats.

Criminelen hebben snel kansen gezien in de uitbraak van het nieuwe coronavirus, aldus Europol in Den Haag. In maart en de eerste week van april nam het aantal gevallen van cybercrime fors toe. Sindsdien neemt het aantal gevallen weer geleidelijk af. Omdat mensen thuiswerken en van hun computer en internet afhankelijk zijn, voeren criminelen meer phishing- en malwareaanvallen uit. Daarmee proberen zij gevoelige informatie van gebruikers buit te maken. Die aanvallen werden volgens Europol snel geraffineerder en complexer.

Bij aanvallen met gijzelsoftware, ook wel ransomware genoemd, slaan criminelen sneller toe. Er zit minder tijd tussen de besmetting van de computer van slachtoffers met de schadelijke software en de activatie ervan. Ook maakt Europol zich zorgen om de verhoogde mate van verspreiding van beelden van kindermisbruik. Volgens het agentschap vinden er online meer gesprekken plaats tussen potentiële daders, waarin zij de toegenomen aanwezigheid en kwetsbaarheid van kinderen online bespreken.

Op middellange termijn blijft cybercrime het eerste punt van zorg. Maar ook de handel in nep- en namaakproducten en oplichting zal toenemen. Oplichters zullen volgens Europol vaker inspelen op tekorten aan bijvoorbeeld onder meer mondkapjes, coronatesten en handgels. Ook duiken er naar verwachting vaker nepvaccins op.

Op langere termijn moeten politiediensten waakzaam zijn voor de effecten van de komende wereldwijde economische crisis. Onder meer mensensmokkel en uitbuiting zullen dan vaker voorkomen.

