Economie eurozone krijgt grootste tik ooit door crisis

donderdag 30 april 2020 , 11:23

LUXEMBURG (ANP) - De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal van dit jaar met 3,8 procent gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat meldde het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopig cijfer. De daling, veroorzaakt door de vele maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, was de grootste ooit sinds de metingen begonnen in 1995.

In vergelijking met een jaar eerder kromp de economie van de eurozone met 3,3 procent. Voor de gehele Europese Unie meldde Eurostat een krimp van 3,5 procent op kwartaalbasis en 2,7 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat betekende voor beide de sterkste daling sinds het derde kwartaal van 2009 toen de financiële crisis voor problemen zorgde.

De inflatie in de eurozone zakt in april naar verwachting naar een niveau van 0,4 procent, van 0,7 een maand eerder. Verder was in maart sprake van een lichte stijging van de werkloosheid. Het voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheidspercentage steeg tot 7,4 procent van 7,3 procent een maand eerder. Eurostat schat dat eind maart zo'n 12,2 miljoen mensen in de eurozone zonder werk zaten. In de hele Europese Unie gaat het om 14,1 miljoen mensen.

