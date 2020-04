ECB lijkt qua crisissteun weinig te veranderen

donderdag 30 april 2020 , 3:30

Bron: Wikimedia/Epizentrum

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale bank (ECB) zal naar verwachting later op donderdag na afloop van zijn beleidsvergadering niet tornen aan de huidige lage renteniveau's. Ook zal er geen verandering van beleid worden aangekondigd om de coronacrisis in te dammen, zo is de gemiddelde verwachting van economen.

Nu regeringen het moeilijk hebben om overeenstemming te bereiken over gezamenlijke fiscale maatregelen, hebben de ECB en andere centrale banken aankoop van obligaties van kwetsbare landen opgevoerd. Daarmee is de bezorgdheid van investeerders over de kosten van het bestrijden van de pandemie iets weggenomen.

Alles bij elkaar heeft het beleid van de ECB en andere centrale banken, die honderden miljarden in de economieën pompen, voor enige rust op de financiële markten gezorgd. Sommige economen voorspellen dat de ECB wel meer zal doen om de crisis te doorstaan. Veel aandacht zal daarom uitgaan naar de toelichting van ECB-president Christine Lagarde.

