EU steunt westelijke Balkanlanden met 3,3 miljard euro

woensdag 29 april 2020 , 20:59

BRUSSEL (ANP) - De EU trekt meer dan 3,3 miljard euro coronasteun uit voor Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. De landen zijn behalve Kosovo en Bosnië kandidaat-lidstaten van de Europese Unie.

38 miljoen euro wordt gestoken in de levering van medische benodigdheden voor de coronacrisis, zoals mondkapjes en beademingsapparatuur. Voor sociaaleconomische herstelmaatregelen is 389 miljoen beschikbaar en 455 miljoen om de economie in de westelijke Balkan weer op gang te krijgen. Ruim de helft van het pakket komt in de vorm van gunstige leningen van de Europese Investeringsbank (EIB).

"We hebben een speciale verantwoordelijkheid om onze partners in de westelijke Balkan te steunen tijdens deze pandemie, want hun toekomst ligt duidelijk in de Europese Unie", aldus commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Volgende week houden de EU-leiders een videoconferentie met de leiders van de zes landen. Die top zou in Zagreb worden gehouden, de hoofdstad van Kroatië, dat tot 1 juli tijdelijk EU-voorzitter is. Door de coronacrisis wordt het nu een e-top. De commissie komt later in het jaar met een economisch en investeringsplan voor de regio.

