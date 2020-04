Brussel zet opnieuw juridische stappen om rechtsstaat Polen

woensdag 29 april 2020 , 14:53

gewijzigd

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie start opnieuw een juridische procedure tegen de Poolse regering vanwege de onafhankelijkheid van de rechtspraak in het land. Warschau krijgt twee maanden de tijd om te reageren op vragen van het dagelijks EU-bestuur over wetgeving uit december die het de regering mogelijk maakt kritische rechters te straffen.

Volgens vicevoorzitter Věra Jourová (Transparantie en Waarden) ondermijnt Warschau het werk van Poolse rechters en blijft Brussel "doorvechten voor democratie in de EU." De PiS-regering in Polen ligt al geruime tijd overhoop met de commissie over de rechtsstaat en de volgens Brussel politieke invloed op de rechtspraak.

Het gaat om een wet uit december die op 14 februari van kracht is geworden en zich richt op rechters die kritiek hebben op de hervormingen door de regering van het gerechtelijk systeem. Jourová: "Lidstaten mogen hun systeem hervormen, maar wel in lijn met Europese wetgeving. We moeten het vertrouwen hebben dat de Poolse rechters onafhankelijk handelen. Wederzijds vertrouwen is het fundament van onze interne markt."

Als de Poolse regering niet reageert op de zorgen en vragen van de commissie, dan kan Brussel naar het Europees Hof van Justitie stappen. Eerder deze maand oordeelde het hof in een andere zaak tegen Polen dat als de onafhankelijkheid van rechters niet kan worden gewaarborgd, dit kan leiden tot "ernstige schade voor de rechtsorde van de Unie".

Polen is ook verwikkeld in een procedure waardoor het zijn stemrecht in Europese raden kan kwijtraken.

Terug naar boven