Sterkste daling economisch vertrouwen ooit gemeten in eurozone

woensdag 29 april 2020 , 11:30

BRUSSEL (ANP) - Het vertrouwen in de economie in de eurozone is in april in recordtempo gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus zijn zowel consumenten als alle bedrijfssectoren veel pessimistischer geworden over de economische omstandigheden. Onder andere in Nederland verslechterde het sentiment sterk, meldt de Europese Commissie op basis van een maandelijkse enquête.

De economische vertrouwensindex van de Europese Commissie voor de eurolanden daalde met 27,2 punten tot een stand van 65,8 punten. In de gehele Europese Unie ging de graadmeter met 28,8 punten omlaag tot 65,8 punten. Dat is de sterkste daling van maand op maand sinds de enquête in 1985 voor het eerst werd uitgevoerd.

Bij ondernemers in de dienstensector werd het laagste niveau ooit gemeten. Deze branche, waaronder de horeca valt, kampt in veel Europese landen met verplichte sluitingen om de virusuitbraak te beteugelen. Ook winkeliers kampen met lockdownmaatregelen. Zij werden ten opzichte van maart flink pessimistischer, waarbij ze naast winkelsluitingen last hebben van een verslechterd vertrouwen onder consumenten.

Van de grotere economieën in de eurozone viel het vertrouwen in Nederland het hardst terug. De daling in ons land was sterker dan in Spanje, Duitsland en Frankrijk. Daarbij tekenen onderzoekers van de Europese Commissie wel aan dat het niet mogelijk was enquêtes in Italië te houden wegens de strenge lockdown daar.

