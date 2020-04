Hofvijver april 2020: 'De Europese Centrale Bank is een smet op de Europese democratie'

dinsdag 28 april 2020 , 16:30

DEN HAAG (PDC) - "De Europese Centrale Bank is een smet op de Europese democratie", dat stelt Marijn van der Sluis, docent staatsrecht aan de Universiteit Maastricht. In zijn analyse gaat hij in op de democratische legitimiteit van de ECB.

In deze editie van de hofvijver is ook aandacht voor de discussie tussen de Noordelijke en Zuidelijke lidstaten over de oprichting van een corona-noodfonds. Verder pleit oud-Secretaris-Generaal van Financiën Jan Postma voor een nieuwe opvatting van de financiële politiek van de EU.

In het derde deel van de serie "EU na Brexit" bevat de Hofvijver bovendien een analyse over de positie van Duitsland na het vertrek van de Britten. Ook is er aandacht voor de Rule of Law: Levente Vervoort schrijft over de politieke situatie in Hongarije en Kees Sterk becommentarieerd de ontwikkelingen in Polen.

Terug naar boven